Köpeklerin saldırdığı Eslem öldü! Bakan Yerlikaya: Müfettiş görevlendirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Eslem Teker (12) kütüphaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Eslem, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7'nci sınıf öğrencisi kız, geçtiğimiz cuma günü karnesini almıştı, bir gün sonra da ilçedeki kütüphaneye gitmek için evinden çıktı. Evinin yakınındaki boş alanda, sahipsiz köpekler kıza saldırdı.

Eslem'in yardımına çevredekiler koştu. Boynundan yaralanan çocuğun durumu ağırdı, sağlık ekipleri kızı hastaneye kaldırdı.



Yoğun bakımda tedaviye alınan Eslem, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki Eslem Teker, Akalın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YERLİKAYA: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından aileye başsağlığı diledi, olayla ilgili bakanlık tarafından mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

TUNÇ: SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE TİTİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir." dedi.

YUMAKLI: ADALET KARŞISINDA HESABINI VERECEKLER

Olaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama geldi.



Bakan Yumaklı, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

