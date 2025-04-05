Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Hasanoğlan bölgesinde yaşayan H.D. isimli kadın, köpeklerin saldırısına uğrayarak bacağından yaraladı. Durumu gören bir vatandaş yaralı kadını arabasına alarak sağlık ekiplerine haber verdi.



Yaralı kadının eşi, köpeklerin sahibi olduğu iddia edilen şahısla tartıştı

Yaralanan kadının eşi M.D., olay yerine gelerek köpeklerin sahibi olduğunu iddia ettiği kişiyle tartışmaya başladı.

Köpeklerin sahibi olduğu iddia edilen şahıs ise köpeklerin sokak köpeği olduğunu kendisinin sadece beslediğini ileri sürdü. İkili arasında tartışma devam edince, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yaralı kadın ile eşi köpeklerin sahibi olduğunu iddia ettikleri şahıstan ve Elmadağ Belediyesi’nden şikayetçi oldu.



Öte yandan, köpeklerin kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.