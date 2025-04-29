Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'ın yaralanmasına ilişkin davada karar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin iki belediye görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı.



Sanık Asena Ülkü Ünal görevini ihmal etmediğini ve en iyi şekilde görevini yaptığını savunarak beraat talebinde bulundu.



Sanık Mustafa Şener de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Söz konusu olayda şahsıma gelen hiçbir ihbar yoktur. İddiaları reddediyorum." diye konuştu.



Mağdur avukatı Aslıhan Ergün de sanıkların indirim maddeleri uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti.



Sanık avukatları da müvekkillerini suçsuz olduğunu, dosyada müvekkillerin aleyhine somut bir delil bulunmadığını beraatlerine karar verilmesi gerektiğini savundu.

BERAAT ETTİLER



Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanıkların isnat edilen suçu işlediğine dair kesin delil bulunmaması sebebiyle beraatlarına hükmetti.

