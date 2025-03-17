Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı

7 Mart günü sokak köpeklerinin saldırısı sonucu can veren 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’nca hazırlanan kesin rapor sonuçları çıktı.



Raporda, Rana’nın kesin ölüm nedeninin köpek saldırısı ve ısırıklar ile uyumlu olduğu, yaralanmaların çocuğun canlıyken gerçekleştiği, kafa kemiği, boyun, omurilik, kaburga kırıkları ve iç organ yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama olduğu, ölümüne şüphe oluşturacak başkaca bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.



Ayrıca, genital bölgedeki lezyonların köpek ısırıkları ile uyumlu olduğu, cinsel istismar düşündürecek bulgu tespit edilemediği belirtildi.

