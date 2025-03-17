Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
Konya'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2), ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’ndan rapor geldi. Raporda, Rana’nın ölüm nedeninin köpek saldırısı ve ısırıklar ile uyumlu olduğu belirtildi.
7 Mart günü sokak köpeklerinin saldırısı sonucu can veren 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’nca hazırlanan kesin rapor sonuçları çıktı.
Raporda, Rana’nın kesin ölüm nedeninin köpek saldırısı ve ısırıklar ile uyumlu olduğu, yaralanmaların çocuğun canlıyken gerçekleştiği, kafa kemiği, boyun, omurilik, kaburga kırıkları ve iç organ yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama olduğu, ölümüne şüphe oluşturacak başkaca bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.
Ayrıca, genital bölgedeki lezyonların köpek ısırıkları ile uyumlu olduğu, cinsel istismar düşündürecek bulgu tespit edilemediği belirtildi.
Ailenin avukatı, Rana’nın ailesi hakkında iftira suçunu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Yılmaz, Süreçte sosyal medya mecralarında halka yanıltıcı bilgi yayma suçundan 1 kişinin tutuklandığını ifade eden avukat, “Elim olayla ilgili diğer avukat arkadaşlarımızın yaptığı suç duyurusu sonucunda, hayvanseverler tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı” diye konuştu.
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