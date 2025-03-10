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Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın otopsi raporu çıktı

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren iki yaşındaki Rana'nın ilk otopsi raporunda, boyun ve omuz bölgelerinde köpek ısırıkları tespit edildi. Başka bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadı.

Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın otopsi raporu çıktı

Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu can veren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) ilk otopsi raporu tamamlandı.

BOYUN VE OMZUNDA ISIRIKLARI TESPİTİ

Raporda; Rana’nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

ÜÇ GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ

Olayla ilgili üç görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı?

Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı mı?

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NE OLMUŞTU?

Olay, 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana gelmişti.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.

Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

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