Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın otopsi raporu çıktı

Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu can veren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) ilk otopsi raporu tamamlandı.

BOYUN VE OMZUNDA KÖPEK ISIRIKLARI TESPİTİ



Raporda; Rana’nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.



ÜÇ GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ



Olayla ilgili üç görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.