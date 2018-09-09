Balıkesir'de Zübeyde Hazar isimli kadın, işyerinin bahçesinde baktığı yavru köpekleri dolaştırmaya çıkardı. Ancak iddiaya göre çevredeki üç kişi, "Burada köpek gezdiremezsin" diyerek Hazar'a tepki gösterdi ve taş attı.
Başına aldığı darbeyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyleyen Zübeyde Hazar, "Saldırı beni öldürmeye yönelikti. Daha önce de tehdit ve hakaretler vardı. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.
Köpeklerini gezdiren kadına taşlı saldırı
NTV HaberTürkiye
Balıkesir'de bir kadın, köpeklerini gezdirirken ''Burada köpek gezdiremezsin" denilerek taşlı saldırıya uğrayıp yaralandı.
Balıkesir'de Zübeyde Hazar isimli kadın, işyerinin bahçesinde baktığı yavru köpekleri dolaştırmaya çıkardı. Ancak iddiaya göre çevredeki üç kişi, "Burada köpek gezdiremezsin" diyerek Hazar'a tepki gösterdi ve taş attı.