Köpekten kaçarken aracın altında kaldı. Valilik ve belediyeler 10 milyon lira tazminat ödeyecek

Yunusemre ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin altında kalıp ağır yaralanan çocuk için mahkeme kararını verdi.

Olay 24 Ekim 2022 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde köpekten kaçmaya çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ağır yaralanan E.K., uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Küçük çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanmasında kalıcı hasar oluştuğu belirlendi.

DAVA AÇILDI

Olayın ardından aile tarafından yapılan başvuru sonrasında Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine karar verildi.

Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

10 MİLYON 252 BİN 74 LİRA TAZMİNAT

Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL'nin ödenmesine karar verdi.