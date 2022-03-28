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Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra'dan acı haber

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Haberler - DHA 28.03.2022 - 16:37

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra'dan acı haber

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'da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırmıştı.

Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekerinin altında kalan Mahra, yaralandı.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle 2'nci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi.

Mahra'nın cenazesi, yarın öğle vakti Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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