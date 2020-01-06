Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde, havlayan köpekten kaçan Rojin Yakıt (14), İzmir-Çanakkale kara yoluna doğru koştu. Bu sırada çocuğa Ö.K. idaresindeki otomobil çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ulukent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, Menemen'de kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.