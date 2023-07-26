Köpekten kaçmak isterken scooterdan düştüler: 2 yaralı

Bursa İnegöl'de kiraladıkları scooter ile gezmeye çıkan Suriye uyruklu Hala Elali Elali (24) ile Mustafa Elhac Muhammed'in (26) peşine Ortaköy Mahallesi'nde başıboş köpekler takıldı.



Bu sırada köpeklerden kaçmak isteyen 2 arkadaş, dengelerini kaybedince scooterdan düştü.



Elali ve Muhammed yaralanırken, çevredekiler köpekleri uzaklaştırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



Gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin