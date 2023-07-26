Köpekten kaçmak isterken scooterdan düştüler: 2 yaralı

Bursa İnegöl'de kiraladıkları scooter ile gezmeye çıkan Suriye uyruklu Hala Elali Elali (24) ile Mustafa Elhac Muhammed'in (26) peşine Ortaköy Mahallesi'nde başıboş köpekler takıldı.
Bu sırada köpeklerden kaçmak isteyen 2 arkadaş, dengelerini kaybedince scooterdan düştü.
Elali ve Muhammed yaralanırken, çevredekiler köpekleri uzaklaştırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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