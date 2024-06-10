Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Ankara'da yaşayan ve "köpek velisi" olarak tanınan Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Özgünlü, gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimi, dernek üyeleri ve diğer bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak kurdu.



Farklı illerden getirilen engelli köpeklerin bakımını üstlenen Özgünlü, hayvanseverlerin de desteğiyle engelli köpekler için boş varillerden tren yapmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.