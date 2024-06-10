Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. Tutuklama kararı ardından Buket Özgünlü ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü kimdir?

Buket Özgünlü kimdir? Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü neden tutuklandı?

Ankara'da yaşayan ve " velisi" olarak tanınan Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Özgünlü, gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimi, dernek üyeleri ve diğer bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak kurdu.

Farklı illerden getirilen engelli köpeklerin bakımını üstlenen Özgünlü, hayvanseverlerin de desteğiyle engelli köpekler için boş varillerden tren yapmış ve sosyal medyada olmuştu.

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