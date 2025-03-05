Köprü altında dehşet: Başından vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da 20 yaşındaki Hüseyin Emir Çetin'in sulama kanalındaki köprünün altında silahla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.
Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve öldüğünü belirledi.
Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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