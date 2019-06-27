17 Ağustos'a kadar Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yapılacak bakım onarım çalışmaları bu gece yarısı itibariyle başladı.
Onarım çalışmalarının ilk gününde FSM Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.
52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.
Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.