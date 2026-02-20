Köprüde can pazarı. Tutunamayınca yere düştü

Karabük Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde M.D. isimli şahıs, köprüye çıkarak atlamak istedi.



Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan M.D, montundan sıyrılarak yere düştü.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.D. daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.