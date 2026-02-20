Ramazan imsakiyesi banner
Köprüde can pazarı. Tutunamayınca yere düştü

20.02.2026 23:24

Son Güncelleme: 20.02.2026 23:26

IHA

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA

Karabük'te köprüden atlamak isteyen kişi vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen tutunamayarak yere düştü.

Karabük  Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde M.D. isimli şahıs, köprüye çıkarak atlamak istedi. 

Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan M.D, montundan sıyrılarak yere düştü.  
 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.D. daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

