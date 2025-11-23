Köprüde çarpışıp bahçeye uçtular: 1 ölü
23.11.2025 02:41
İHA
Sakarya’da otoban köprüsü üzerinde çarpışarak kontrolden çıkan iki otomobil bariyerleri aşıp bir işyerinin bahçesine uçtu.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-650 karayolu Arifiye geçişi Bilecik istikametinde meydana geldi. Uğur K. (35) idaresindeki otomobil ile Ahmet Y.T. (39) kontrolündeki araç otoban köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar bariyerleri aşarak 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine düştü.
Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hünkar Varlı, Ahmet Y.T., Ş.K., E.V. ve A.E.A. çevredeki hastanelere kaldırıldı. 51 yaşındaki Hünkar Varlı hastanede hayatını kaybetti.