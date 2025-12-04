Köprüde feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
04.12.2025 01:51
Son Güncelleme: 04.12.2025 01:52
Anadolu Ajansı
AA
Afyonkarahisar'da köprünün bariyer demirlerine çarpan otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki otomobil, Bayat-Emirdağ karayolu üzerindeki köprünün demirlerine çarptıktan sonra devrildi. Bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçta bulunan İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü A.A. ile Y.E.B. ve İ.Ö, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.