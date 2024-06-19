Köprüde intihara kalkışan şahsı polisler ikna etti

Aksaray'da alkol aldıktan sonra köprülü üst geçide çıkıp intihara kalkışan şahsı, devriye gezen polis ekipleri ikna ederek kurtardı.

Köprüde intihara kalkışan şahsı polisler ikna etti

Olay, E90 karayolu Kapadokya Bulvarında bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kara yolundaki trafik akışını kontrol etmek amacıyla devriye gezen ekibi köprülü kavşaktan geçtiği esnada bir şahsın bariyerleri aşarak köprünün demirlerine çıktığını fark etti.

Ekipler, köprüden atlamaya çalışan şahsı ikna etmeye çalıştı. Alkol aldığını belirten İ.Ç.'nin (43) ikna etmek için polisler dakikalarca dil döktü.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerini ilk önce reddeden şahıs, tekrar etmek istediğini söyleyince, trafik polisleri, "Değer mi? Yani hiç değer mi?" diyerek şahsı hem intihardan vazgeçirdi hem de tedavi olmaya ikna etti.

Köprüde intihara kalkışan şahsı polisler ikna etti - 1

Polislerden ambulansa kadar eşlik etmelerini isteyen şahıs köprüden indirilerek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan şahsın 1.78 promil alkollü olduğu belirlenirken, kaçak alkol içtiğini belirten şahıs travma ünitesinde müşahede altına alındı.

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