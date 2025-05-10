Köprüden düşen kişi yaralandı

Arapsuyu Mahallesi'nde Recep Tırak Köprüsü'ndeki bariyerlere çıkan Deniz E. (31), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.



Yaralanan Deniz E'nin sesini duyan bir güvenlik görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye görevlileri, sedyeye aldıkları Deniz E'yi, kurtarma aracındaki vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.