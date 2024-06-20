Köprüden düşen motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

Gaziantep'te, köprüden düşen motosikletin sürücüsü Sait Zengin (69) öldü, eşi Sıdıka Zengin (69) ise ağır yaralandı.

Köprüden düşen motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi.

Sait Zengin’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, köprüden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Zengin çiftini İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sait Zengin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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