Diyarbakır'da, köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.
Kazada, otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Köprüden düşen otomobilde mucize kurtuluş
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'da bir otomobille çarpıştıktan sonra alt geçit köprüsünden uçan otomobildeki anne ile iki çocuğu kazadan yaralı kurtuldu.
Diyarbakır'da, köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.