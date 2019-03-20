Diyarbakır'da, köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.

Kazada, otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.