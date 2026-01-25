Köprüden uçan araçta 1'i ağır 5 yaralı
25.01.2026 02:12
Son Güncelleme: 25.01.2026 02:22
Dere yatağına düşen araçtaki yaralılar güçlükle çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 4 metre yükseklikteki köprüden düştü. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Ekiplerin çalışması sonucu dere yatağından çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
