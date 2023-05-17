Köprühisar nerede? Köprühisar'ın fethi ile ilgili bilgiler

Köprühisar, Bursa ilinin Yenişehir ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin tarihi 1300 yılına dayanmaktadır. Mahallenin ismi mahallenin içinden geçmekte olan kocasu deresi üzerindeki köprüden ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde mahallenin etrafının hisarla Çevrili olmasından, yani köprü ve hisarın birleşmesinden gelmektedir.
KÖPRÜHİSAR'IN FETHİ HAKKINDA
Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Osman Bey Bilecik, Yar Hisar, ve İnegöl’ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar’ı fethetti. Bazı kaynaklarda Osman Bey’in Bilecik, Yar Hisar ve İnegöl fetihlerinden sonra 1301 – 1302 tarihleri arasında Yenişehir bölgesini ele geçirdiği bilgisi yer almaktadır.