Köprühisar nerede? Köprühisar'ın fethi ile ilgili bilgiler

KÖPRÜHİSAR'IN FETHİ HAKKINDA

Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Osman Bey Bilecik, Yar Hisar, ve İnegöl’ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar’ı fethetti. Bazı kaynaklarda Osman Bey’in Bilecik, Yar Hisar ve İnegöl fetihlerinden sonra 1301 – 1302 tarihleri arasında Yenişehir bölgesini ele geçirdiği bilgisi yer almaktadır.