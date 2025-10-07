Köprülere Filistin bayrağı asıldı

İstanbul Valiliği tarafından Filistin'e destek amaçlı kentin iki yakasını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün korkuluklarına büyük boyutlarda Filistin bayrakları yerleştirildi.



Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprülerde dalgalanan bayraklar, drone ile havadan da görüntülendi.