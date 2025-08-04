Köprülü kavşaktan düştü: 5 yaralı
Gümüşhane'de kontrolden çıkan araç köprülü kavşaktan düştü. Aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırındaki Çakallı Mahallesi mevkisinde, Abdullah Kefelioğlu idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktan düştü.
Sürücü ile araçta bulunan Nuran, Feyzanur, Samet ve Ali Kefelioğlu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
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