Köprüye çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

İstanbul Fatih'de köprüye çarpan tır, bir süre yolu trafiğe kapadı.

Köprüye çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

Kaza, Fatih'de aat 23.00 sıralarında Aksaray, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, caddede ilerlediği sırada dorsesinde bulunan konteyner köprüye çarptı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteyneri vinç ile TIR'ın dorsesine bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafiğe kapanan yol, yeniden açıldı. Polis, kazaya karışan TIR'ı farklı bir güzergaha yönlendirirdi.

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