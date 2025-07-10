Köprüye dev Türk Bayrağı asıldı

Darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı.

Köprüye dev Türk Bayrağı asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

Köprüde önce kısa bir merasim düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da katılımcılar alandaydı.

Sonrasında 18 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde köprüye asıldı.

Dev bayrak çevre ilçelerden ve boğaz hattında geniş bir alandan görüldü.

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