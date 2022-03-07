Köprüye ücret ödememek için plakayı maskeyle kapattılar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Haberler - DHA 07.03.2022 - 12:53

Köprüye ücret ödememek için plakayı maskeyle kapattılar

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İstanbul'da motosiklet sürücü, köprü ücretini ödememek için plakasına maske taktı.

Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla motosikletliyi kayda aldı. Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti.

Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.

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