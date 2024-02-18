Kopuk dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Akıbeti belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kopuk dizisi yakın zamanda final yapacak. MedYapım’ın güçlü kadrosuyla öne çıkan dizisinin 3. bölümünün reytinglerinin az da olsa artması umut vermiş, 4. Bölümünün de izlenmelerine göre final kararının alınıp alınmayacağı konusunda kanal ve yapım şirketi karara varmıştı. Dizinin 5. Bölümde bitmesine karar verildi.

Kopuk’un yerine son anda eylül sezonuna ertelenmesine karar verilmezse MedYapım’ın diğer yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım yayınlanacak.