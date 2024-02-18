Kopuk dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Akıbeti belli oldu

Cumartesi akşamları yayımlanan Kopuk dizisi için final kararı alındı. Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan dizi, final yaparak macerasını tamamlayacak. Peki, Kopuk dizisi ne zaman final yapacak?

Kopuk dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Akıbeti belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kopuk dizisi yakın zamanda final yapacak. MedYapım’ın güçlü kadrosuyla öne çıkan dizisinin 3. bölümünün reytinglerinin az da olsa artması umut vermiş, 4. Bölümünün de izlenmelerine göre final kararının alınıp alınmayacağı konusunda kanal ve yapım şirketi karara varmıştı. Dizinin 5. Bölümde bitmesine karar verildi.

Kopuk’un yerine son anda eylül sezonuna ertelenmesine karar verilmezse MedYapım’ın diğer yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım yayınlanacak.

Kopuk dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Akıbeti belli oldu - 1

Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Biran Damla Yılmaz, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Kopuk” dizisi modern bir Robin Hood hikayesi olarak dikkat çekiyordu.

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