Kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakladı!

Elazığ'da 8’inci sınıf öğrencisi A.B. sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan öğretmeni A.K.’yi koridorda bacağından bıçakla yaraladı. A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B. gözaltına alındı.

Kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakladı!

Olay, merkez Akpınar Mahallesi'nde Limak Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı.

Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek koridorunda beklemeye başladı. Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A. B. tarafından bıçaklandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

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