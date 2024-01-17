Kopya çetesi çökertildi: 4 kişi gözaltında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneği ile sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti.



Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Kayseri'deki operasyonda ele geçirilen kopya düzenekleri. Yapılan aramalarda; kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.