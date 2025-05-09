Kopya habercilik bitiyor. Habere telif geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, algoritma değişiklikleri ve sonuçlarına ilişkin Google yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te yasama yılı kapanmadan ‘Dijital Telif Yasası'nı tüm paydaşlarla birlikte çıkarmak istediklerini ve bu yöndeki çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Komisyonda Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Google Arama Sözcüsü Johannes Mathias Müller, Google Fransa, Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Müdürü Duygu Yücesoy sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

GOOGLE: ALGORİTMA ÜRÜN GÜNCELLEMESİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Google yetkilisi Tolga Sobacı, algoritma değişikliği sonucu bazı haber sitelerinin kapanmak zorunda kalmasına ilişkin "Bizim herhangi bir web sitesini ön plana çıkartma ya da geriye düşürme gibi bir motivasyonumuz yok. Yapılan bütün algoritma güncellemelerini ürünün sürekli güncel kalması ve kullanıcıların faydasını yükseltmek için yapıyoruz. Bir algoritma iyileştirmesi yaptığımızda 'Şu firma batacak, bu web sitesi çıkacak' gibi bir yönelim yok. Eğer herhangi bir siyasi görüşü, şahsı ön plana çıkartmak gibi bir amaç gütsek kendi ayağımıza sıkmış oluruz" dedi.

Google arama bölümü ve algoritma güncellemelerine dair komisyona bilgi veren Google Arama Sözcüsü Müller, 2023 güncellemelerindeki karşılaştırmalı deneyler, canlı trafik deneyleri ve arama kalitesine ilişkin verileri sunarken, deneyler sonucunda hayata geçirilen güncellemelerin 4 bin 781 olduğunu belirtti.

GOOGLE: GÜNCELLEMELER SİYASİ AMAÇLI DEĞİL



Müller, “Sistemlerimizde bazı iyileşmeler yaptığımızda bunlar herhangi bir şekilde bireysel web sitelerini hedefleyen iyileşmeler ya da güncellemeler olmuyor. Bu güncellemelerin temel amacı, dünyanın her yerinde kullanıcıların bu arama hizmetinden çok daha iyi bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak. Herhangi bir şekilde siyasi ideoloji ya da görüşü desteklemek ya da dezavantajlı duruma getirmek için güncelleme yapmamız söz konusu değil. Yapacağımız değişiklik ve güncellemeleri arama duyuru panelinde kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.



Müller'in ardından söz alan Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala de Google'ın yayıncılarla ilgili çeşitli geliştirme ve eğitim programlarına ilişkin bilgi verdi.

Google yetkilisi Sobacı da "siyasi mühendislik" iddialarını reddederek şöyle konuştu:

“Bizim herhangi bir web sitesini ön plana çıkartma ya da geriye düşürme gibi bir motivasyonumuz yok. Yapılan bütün algoritma güncellemelerini ürünün sürekli güncel kalması ve kullanıcıların faydasını yükseltmek için yapıyoruz. Biz burada bir algoritma iyileştirmesi yaptığımızda kendimizde 'Şu firma batacak, bu web sitesi çıkacak' gibi bir yönelim yok, onun testi de yok; sürekli olarak gelişen bir ürün. Ve karşı taraftaki web sitesi yöneticilerinin de bu dinamik ortamda bizim algoritma değişikliklerimizi takip edip kendilerini güncellemeleri gerekiyor; bunları yapabilmeleri için de biz bütün bilgileri, algoritma değişikliklerini şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. Eğer biz herhangi bir siyasi görüşü, bir şahsı ön plana çıkartmak ya da geri plana itmek gibi bir amaç gütsek biz zaten -tabiri caizse- kendi ayağımıza sıkmış oluruz, bir daha kimse bizim ürünümüzü kullanmaz, bize kimse güvenmez."

Algoritma değişikliği ve içerik değerlendirmelerine ilişkin bilgi veren Müller ise güncellemelerin küresel çapta olduğunu ve herhangi bir site ya da kuruluşu hedef alamayacağını belirterek şunları söyledi:



“Güncelleme yaptığımız zaman bunları daha geniş ve küresel anlamda güncellemeler şeklinde planlıyoruz. Kaliteyle ilgili güncellemeler açısından bakıldığında buradaki kullanıcılara verdiğimiz bir el kitabımız var. 180 sayfalık bir kılavuz ve kamuya açık. Şeffaflık konusuna nasıl baktığımızı bu kılavuzda gösteriyoruz. Bu kılavuzda kalite bir dizi faktör üzerinden açıklanıyor. Burada değerlendiricilerin içeriğini 4 unsur üzerinden değerlendirmelerini istiyoruz: Uzmanlık, deneyim, yetkinlik ve güvenilirlik. Yakın geçmişte yapmış olduğumuz değişiklik, yapay bir biçimde oluşturulmuş olan metinlerin değerlendirilmesini içeren değişiklik. Kalite değerlendiricileri dünya çapında ve 10 bin kişi, bazıları Türkiye’ye ilişkin çalışıyor. Kalitede yapılan bazı güncellemeler temel çekirdek dediğimiz güncellemelere de bizi götürebiliyor. Kalite deneyiminde tekil olarak kelimeler üzerinden değil, deneyim ve güvenilir bilgiye erişim üzerinden değerlendiriyoruz. Bu temel güncellemeler birden fazla sinyali dikkate alıyor ve web siteleri açısından önemli dalgalanmalara yol açabiliyor. Spesifik olarak belirli kullanıcıları odaklanarak bu güncellemeleri yapmıyoruz. Sıralamalar da son derece dinamik bir şekilde işliyor. Tamamen kullanıcıların beklentileriyle ilgili. Aslında yayıncılardan gelecek geri bildirimleri sürekli olarak takip ediyoruz, yaşadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Çekirdek güncellemeler sonucunda ortaya çıkan dalgalanmalardan sonra biz aslında durumun eski noktasına gelmesi gibi bir beklenti içerisinde değiliz ama genel olarak buradaki hedef, arama sonuçlarının kalitesinin artırılması olduğu için tabii ki bir miktar düzelmeyle birlikte eski noktaya gelmeyebiliyor."



Türkiye'deki medya kuruluşlarıyla iletişim halinde olduklarını belirten Google Fransa, Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry de algoritma değişikliğinin ardından sorun yaşayan yayıncılara denetimler konusunda bilgi sunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:



GOOGLE: 10 MİLYAR TIKLAMA SAĞLIYORUZ

“Türkiye’deki yayıncılarla süregelen bir ilişkimiz var. Gelecekte de devam edecek. Ağustos ayındaki güncellemeden bu yana pek çok yayıncıyla görüştük ve açık bir politikamız var. Söz konusu durum ortaya çıktığında sorun yaşayan yayıncılara denetimler konusunda bilgi sunduk. Aynı zamanda ocak ayında da buradaydık ve bağımsız medyayla bir araya geldik, onların sorularını alıp geri bildirim sunduk. Burada ilgili bildirinin arkasındaki kişilerle onların sorunlarına yönelik iletişim kurduk. Ay sonunda yine yayıncılık dünyasından pek çok kişiyle görüşmek üzere burada olacağız. Medyascope ve Gazete Pencere ile görüştük ve görüşmelerimiz devam edecek. Biz buradayız, hiçbir şekilde sorumluluğumuzdan kaçmıyoruz. Türkiye'deki pazarla, Türkiye'yle ilgilenen ekiplerimiz var. Aynı zamanda burada kendilerine sağladığımız araçlarla birlikte bu ilgili taraflara 10 milyar tıklama iletiyoruz yıl içerisinde, aynı zamanda reklam aracı sağlıyoruz, bunu bir paraya, gelir getirme aracına dönüştürebiliyorlar, bunun yanı sıra çeşitli araçlar öneriyoruz, bu araçları kullanarak üyeler elde edebiliyorlar."

Görüşmeler sırasında, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Google yetkililerine dijital telif, algoritma değişikleri sonucu ortaya çıkan site trafiği ve Türkiye'deki içerik üreticileriyle olan iletişimlerini sordu.



Özkan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



“Google, dijital pazardan en büyük payı alanlardan biri, kavga etmeden elindeki bir kuruşu vermiyor. Hepimizin emeğinden oluşuyor bu ama kavga etmeden bizimle bir kuruş paylaşmıyor. Eğittiğiniz bin 200 kişiyi algoritmanızla yok ettiniz. Türkiye bu uygulamalara karşı kendi finanse eder konumda, hiçbir katkınız yok. Zorunlu telif ödemesi konusundaki teklifimize ne diyorsunuz?"

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de 12 Mart'ta kapanma kararı almak zorunda kalan yayın kuruluşlarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"'Dünyanın çeşitli yerlerinde, Amerika dâhil, Google'la kamu otoritesi arasında mahkemelik olmuş da bir durum var ama siz bunların hiçbiri yokmuş gibi ve bütün suç bizdeymiş gibi, bu arkadaşlar başarısız medya kuruluşlarıymış da trafikleri ondan düşmüş gibi böyle bir toz pembe bir dünya kuruyorsunuz ve dediğim gibi detaya da girmiyorsunuz."