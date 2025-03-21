Kopya sitelere dikkat! Süpürge almak isterken 15 bin lirası gitti

Antalya’da yaşayan A.O., dolandırıcılar tarafından birebir kopyalanan ikinci el eşyaların satışa sunulduğu ilan sitesinden eşine elektrikli süpürge almak istedi.



İlk etapta sitenin güvenilir olduğunu zanneden A.O., satıcı ile yazıştıktan sonra ürünün fotoğraflarını istedi ve 15 bin lira gönderdi.



Tekrar ilan sitesine girmek istediğinde sayfanın açılmaması ile dolandırıldığını fark eden A.O., ürün, site görseli ve yazışma kayıtları ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.



“ÜRÜNÜN FOTOĞRAFLARINI BİLE ÇEKİP GÖNDERİYORLAR”



Dolandırıcıların güven sağlamak için gerçek bir satıcı gibi davrandığını belirten A.O.’nun avukatı, “Sayfanın gerçek bir ilan sitesi gibi görünmesi güven veriyor. Ürün satıcısı, dolandırıcı olduğunu asla belli etmemiş. Ürünün fotoğraflarını bile çekip gönderiyor. Son derece güven sağlıyor.” diye konuştu.