Kopya telefonla sahte bomba ihbarı

6 uçak seferine son 4 günde, 6 sahte bomba ihbarı yapıldı.



Tümü asılsız çıkan ihbarlar Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden geldi.



İhbarlar üzerine emniyet istihbarat ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi ortak bir çalışma yürütttü.



Çalışma sonucunda ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi.



Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.



TELEFONUNU KLONLAMIŞLAR



Şüphelinin telefonunda yapılan araştırma ve sorgulamada telefonunun klonlandığı, ihbarların başka kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.



Ardından da ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 5'inin yaşının 18'den küçük olduğu ortaya çıktı.

5 çocuktan 2'si "tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak" suçlarından tutuklandı.

Diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.