Koreli turistlerin Bolu'daki videosu gündem oldu: Videodaki genç kadın ilk kez konuştu

Yaşananları kendi sosyal medya hesabından paylaşan Aram Solkim, "'Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım'" dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik." dedi.

İddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti.

Konuya ilişkin parayı aldığını söyleyen ve Düzce'de ikamet ettiği öğrenilen genç kadın, "Onların videolarını çektim. Hakkım olan parayı istedim. Zaten ben almak istemedim zorla verdiler." ifadelerini kullandı.

"ZORLA ALMADIM, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTEDİM"

Koreli turistlerin videolarını çektiğini ve bunun karşılığında para talebinde bulunduğunu söyleyen genç kadın, şöyle devam etti:

"Ben bir Düzceli olarak Mudurnu Alaçam Köyü'ne misafir olarak bir düğüne gitmiştim. Alaçam’da düğüne Koreli arkadaşlarımız katıldı ve onlara ben de birkaç saat yardımcı oldum.