Koreli turistlerin Bolu'daki videosu gündem oldu: Videodaki genç kadın ilk kez konuştu
Bolu'da bir sokak düğününe gelen Koreli turistlerden yemek karşılığı para istediği iddiasıyla gündeme gelen kadın ilk kez konuştu. Genç kadın, "Ben hakkım olan parayı aldım, zorla vermek istediler." dedi.
Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde düzenlenen bir köy düğününe denk geldi.
İddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti.
Solkim ve Koreli turistler ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir taleple karşılaştı.
"5 BİN LİRA İSTEDİLER"
Kendilerini yemeğe davet eden kişiler Solkim'den yedikleri ikram ücretleri karşılığında 5 bin lira istedi.
Yaşananları kendi sosyal medya hesabından paylaşan Aram Solkim, "'Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım'" dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik." dedi.
Konuya ilişkin parayı aldığını söyleyen ve Düzce'de ikamet ettiği öğrenilen genç kadın, "Onların videolarını çektim. Hakkım olan parayı istedim. Zaten ben almak istemedim zorla verdiler." ifadelerini kullandı.
"ZORLA ALMADIM, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI İSTEDİM"
Koreli turistlerin videolarını çektiğini ve bunun karşılığında para talebinde bulunduğunu söyleyen genç kadın, şöyle devam etti:
"Ben bir Düzceli olarak Mudurnu Alaçam Köyü'ne misafir olarak bir düğüne gitmiştim. Alaçam’da düğüne Koreli arkadaşlarımız katıldı ve onlara ben de birkaç saat yardımcı oldum.
Videolarını çekmelerine vesaire konularda yardımcı oldum. Kendim, şahsi olarak çok yakından ilgilendim. Ben de bunun karşılığında bir ücret talep ettim. Ne kadar istediğimi sordular ve ben de 5 bin lira dedim.
Sonra 2 bin lira vermeyi teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Düğün sahibinin hiçbir alakası yok.
Romanlar asla kötü insanlar değildir. Paylaşmayı çok severler. Romanların düğünlerinde asla yemek parası alınmaz.
Ben de yemek parası almadım. Sadece çekim yaptığım ve onlara yardımcı olduğum için, kendi hakkım olan parayı istedim. Keşke istemeseydim, keşke almasaydım."
"PARAYI İSTİYORLARSA GEREKENİ YAPACAĞIM"
Koreli vatandaşların parayı geri istemeleri halinde, geri iade edebileceğini söyleyen genç kadın, "Sizden de özür diliyorum. Eğer bu parayı geri istiyorsanız da zaten gerekeni yapacağım. Muhtarımıza gidip söyleyeceğim. Parayı ücretsiz şekilde teslim ettireceğim." dedi.
Genç kadın, yargısız infaz yapıldığını da dile getirdi.
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