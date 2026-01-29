Körfez'de gerilim büyüyor. ABD "ani saldırı" için yığınağı artırıyor
29.01.2026 05:15
Trump ile Tahran yönetiminin sosyal medya üzerinden karşılıklı tehditleri sürerken, ABD Basra Körfezi ve Akdeniz'de "ani saldırı" odaklı askeri yığınağını da git gide artırıyor.
Ortadoğu yeni bir savaşın eşiğinde. Ekonomik sorunların yanı sıra 2025 sonunda başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar sönümlense de etkileriyle boğuşmaya devam eden İran muhtemel ABD saldırısına hazırlanıyor.
Ordu Basra Körfezi ve Akdeniz'de askeri yığınağını artırırken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik tehditlerindeki dozu yükseltiyor. Trump'ın sosyal medyadan savurduğu "Zaman daralıyor, anlaşma yapın! Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak!" tehdidine Tahran'dan "İran kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" yanıtı geldi.
Büyük miktarda deniz ve hava gücünü bölgeye konuşlandıran Pentagon, uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma bataryalarını hızla bölgeye sevk ediyor.
UÇAK GEMİLERİNE DESTROYERLER EŞLİK EDİYOR
Söz konusu takviyenin merkezinde, ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln (CVN 72)" uçak gemisinin ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) sorumluluk alanına girmesiyle Orta Doğu'ya konuşlandırılması yer alıyor. Gemide, karanın iç kesimlerine kadar güç yansıtma kapasitesine sahip gelişmiş bir hava gücü olan "Carrier Air Wing (CVW) 9" bulunuyor.
Bu hava gücü, "VMFA-314" filosuna ait "F-35C Lightning II" savaş uçaklarını, "F/A-18E/F Super Hornet"lerden oluşan çok sayıda filo ve düşman hava savunmasını bastırmak için tasarlanmış "EA-18G Growler" elektronik taarruz uçaklarından oluşuyor. Uçak gemisine "Destroyer Squadron (DESRON) 21'e" ait "USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121)", "USS Michael Murphy (DDG-112)" ve "USS Spruance (DDG-111)" güdümlü füze destroyer eşlik ediyor. Bu gemiler, bölgede halihazırda konuşlandırılmış olan güçlü deniz devriyesine katılıyor.
ABD'nin bölgede çok sayıda "Arleigh Burke" sınıfı destroyer bulundurduğu, "USS McFaul (DDG-74)" ve "USS Mitscher (DDG-57)" gemilerinin CENTCOM sorumluluk alanında, "USS Roosevelt (DDG-80)" gemisinin ise Akdeniz'de bulunduğunun doğrulandığı bildiriliyor. Gemilerin, Aegis Savaş Sistemi ile donatıldığı ve "BGM-109 Tomahawk" seyir füzeleri de dahil çeşitli füzeleri ateşleyebilen "MK 41" Dikey Fırlatma Sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor.
NÜKLEER DENİZALTILAR DA BÖLGEDE
Bu yapılandırma, ABD güçlerine uluslararası sularda nispeten güvenli bir konumdan İran'ın iç kesimlerine yönelik hassas saldırılar düzenleme yeteneği sağlıyor.
Ayrıca, gemi grubu, Pentagon yetkililerinin bölgede en az bir tanesinin faaliyette olduğunu doğruladığı nükleer güçle çalışan saldırı denizaltılarını da içeriyor ve armadaya gizli bir seyir füzesi yeteneği katıyor.
DERİN TAARRUZ KABİLİYETİ
Deniz kuvvetlerindeki yığınağa paralel şekilde ABD Hava Kuvvetleri de kara temelli saldırı potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Karanın derinliklerine kadar ulaşma kabiliyeti bulunan hava gücünün yeniden konuşlandırılması kapsamında 494'üncü Avcı Savaş Filosu, İngiltere'deki Lakenheath'ten, Ürdün'deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü'ne yaklaşık bir düzine F-15E Strike Eagle savaş uçağı konuşlandırdı.
F-15E, Washington'ın Tahran ile muhtemel bir çatışmada öngördüğü görevler için kritik bir platform olma niteliği taşıyor. İki kişilik bu uçaklar, İran'ın altyapısını hedef almak için gerekli hassas güdümlü mühimmat ve sığınak delici bombaları taşıyabilme kapasitesine sahip. Havada yakıt ikmali sağlayan ve hem kara hem de uçak gemisi tabanlı jetlerin menzilini artıran "KC-135 Stratotanker"lerin de bölgede olduğu biliniyor.
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Dhafra Hava Üssü'nde "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçları (İHA) dahil keşif uçakları kullanmaya devam ediyor. Uçuş takip verilerine göre, istihbarat yeteneklerini daha da güçlendirmek için ABD Hava Kuvvetlerine ait bir "RC-135W Rivet Joint" uçağı kısa süre önce Katar'a indi.
ASKER SAYISI 50 BİNE ÇIKTI
Saldırı unsurları bölgeye ulaşırken ABD, İsrailli yetkililerin de gündeme getirdiği İran'ın misilleme riskine karşı Amerikan askerlerini ve müttefiklerini korumak için savunma duruşunu da güçlendirdi. CENTCOM ve bölgesel ortaklar, 12 Ocak'ta Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde yeni bir koordinasyon hücresi açtı. Yeni Orta Doğu Hava Savunma-Birleşik Savunma Operasyonları Birimi (MEAD-CDOC), entegre hava ve füze savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bu esnada, Patriot ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) İsrail ve BAE'ye konuşlandırılırken Katar, Kuveyt ve Ürdün'deki üslerdeki Patriot sistemleriyle destekleniyor. USS Abraham Lincoln grubunun ve ek hava filolarının konuşlandırılmasıyla bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha eklendi ve bu artış, Orta Doğu'daki ABD asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.
Haziran'da B2 bombardıman uçaklarıyla İran'daki 3 nükleer tesisi vuran ve İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaları sona erdiren ABD Başkanı Trump'ın yeni askeri müdahale tehditleri İran'daki protestolar sırasında geldi. 28 Aralık 2025'te Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı, protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engelledi. Sağlıklı haber alınamayan ülkede 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiği, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük” dedi. ABD Başkanı "İran'ı infazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler." dedi ancak bu açıklamaya rağmen bölgedeki askeri hareketlilik artarak sürüyor.