Körfez'de gerilim büyüyor. ABD "ani saldırı" için yığınağı artırıyor

Ortadoğu yeni bir savaşın eşiğinde. Ekonomik sorunların yanı sıra 2025 sonunda başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar sönümlense de etkileriyle boğuşmaya devam eden İran muhtemel ABD saldırısına hazırlanıyor.

Ordu Basra Körfezi ve Akdeniz'de askeri yığınağını artırırken ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik tehditlerindeki dozu yükseltiyor. Trump'ın sosyal medyadan savurduğu "Zaman daralıyor, anlaşma yapın! Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak!" tehdidine Tahran'dan "İran kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" yanıtı geldi.

Büyük miktarda deniz ve hava gücünü bölgeye konuşlandıran Pentagon, uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma bataryalarını hızla bölgeye sevk ediyor.

UÇAK GEMİLERİNE DESTROYERLER EŞLİK EDİYOR

Söz konusu takviyenin merkezinde, ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln (CVN 72)" uçak gemisinin ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) sorumluluk alanına girmesiyle Orta Doğu'ya konuşlandırılması yer alıyor. Gemide, karanın iç kesimlerine kadar güç yansıtma kapasitesine sahip gelişmiş bir hava gücü olan "Carrier Air Wing (CVW) 9" bulunuyor.

Bu hava gücü, "VMFA-314" filosuna ait "F-35C Lightning II" savaş uçaklarını, "F/A-18E/F Super Hornet"lerden oluşan çok sayıda filo ve düşman hava savunmasını bastırmak için tasarlanmış "EA-18G Growler" elektronik taarruz uçaklarından oluşuyor. Uçak gemisine "Destroyer Squadron (DESRON) 21'e" ait "USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121)", "USS Michael Murphy (DDG-112)" ve "USS Spruance (DDG-111)" güdümlü füze destroyer eşlik ediyor. Bu gemiler, bölgede halihazırda konuşlandırılmış olan güçlü deniz devriyesine katılıyor.

ABD'nin bölgede çok sayıda "Arleigh Burke" sınıfı destroyer bulundurduğu, "USS McFaul (DDG-74)" ve "USS Mitscher (DDG-57)" gemilerinin CENTCOM sorumluluk alanında, "USS Roosevelt (DDG-80)" gemisinin ise Akdeniz'de bulunduğunun doğrulandığı bildiriliyor. Gemilerin, Aegis Savaş Sistemi ile donatıldığı ve "BGM-109 Tomahawk" seyir füzeleri de dahil çeşitli füzeleri ateşleyebilen "MK 41" Dikey Fırlatma Sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor.