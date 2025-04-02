Körfez'de 52 kişi tavuk dönerden zehirlendi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 52 kişi hastaneye başvurdu. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi görenlerden 2 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
Zehirlenme belirtileri yaşayan 52 kişi, Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Şikayetlerin kaynağı olan dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.
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