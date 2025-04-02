Körfez'de 52 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Zehirlenme belirtileri yaşayan 52 kişi, Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Şikayetlerin kaynağı olan dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.