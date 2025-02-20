Korgeneral Tevfik Algan kimdir? (Korgeneral Tevfik Algan'ın özgeçmişi)

Eski Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan 31 Ocak 1963'te Konya'da doğdu. 1984'te Kara Harp Okulunu bitirdi. 1985'te Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde muhabere subayı temel kursunu tamamladı. Kara Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimini tamamladı.



2004'te muhabere kurmay albay, 2013'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tevfik Algan, Genelkurmay İstihbarat başkan yardımcısıyken 2017'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. 2019'da 52. Motorlu Piyade Tümeni komutanlığına atandı ama Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı'nın istifa etmesiyle yeni atamaların yapılması gerekince bu göreve başlamadan tuğgeneral rütbesindeyken 5. Kolordu komutanlığına getirildi.2020'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2023-2024 arası 9. Kolordu komutanlığı yaptı.



2024'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Türk Kara Kuvvetleri kurmay başkanlığına atandı. 2024 yılı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve subay andı okuyan teğmenler hakkında ihraç kararı veren Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna başkanlık etti. Karara 3 subayla birlikte karşı oy kullandı.