Korhan Berzeg için dere yataklarında demir çubuklarla arama

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası’nda görev yaptıktan sonra emekli olup Türkiye’ye dönen ve ailesiyle birlikte tatil için Balıkesir’in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg, 24 gün önce kayboldu.
Berzeg’i arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Arama çalışmalarının 24'üncü gününde ekipler, bölgedeki su kuyularını kontrol ederken, herhangi bir ize rastlayamadı.
Dere yataklarına yoğunlaşan ekipler, ellerindeki demir çubuklar ile arama çalışmaları yürüttü.
Çalışmalara JAK ve JÖAK ve komando tim ekibi katıldı.
Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama çalışmalarına devam etti.
70 kişilik ekibin kırsal alandaki çalışması devam ediyor.
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