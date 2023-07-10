Korhan Berzeg için dere yataklarında demir çubuklarla arama

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 24’üncü gününde devam ediyor. Ekipler çalışmalarını dere yataklarında yoğunlaştırırken, Berzeg’den bir ize rastlanılmış değil.

Korhan Berzeg için dere yataklarında demir çubuklarla arama

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası’nda görev yaptıktan sonra emekli olup ’ye dönen ve ailesiyle birlikte tatil için ’in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg, 24 gün önce kayboldu.

Berzeg’i arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Arama çalışmalarının 24'üncü gününde ekipler, bölgedeki su kuyularını kontrol ederken, herhangi bir ize rastlayamadı.

Korhan Berzeg için dere yataklarında demir çubuklarla arama - 1

Dere yataklarına yoğunlaşan ekipler, ellerindeki demir çubuklar ile arama çalışmaları yürüttü.

Çalışmalara JAK ve JÖAK ve komando tim ekibi katıldı.

Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama çalışmalarına devam etti.

70 kişilik ekibin kırsal alandaki çalışması devam ediyor.

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