Korhan Berzeg için dere yataklarında demir çubuklarla arama

Dere yataklarına yoğunlaşan ekipler, ellerindeki demir çubuklar ile arama çalışmaları yürüttü.



Çalışmalara JAK ve JÖAK ve komando tim ekibi katıldı.



Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama çalışmalarına devam etti.



70 kişilik ekibin kırsal alandaki çalışması devam ediyor.