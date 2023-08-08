Korhan Berzeg kimdir? 52 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg kaç yaşında, nereli?

Korhan Berzeg, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Balıkesir'de köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Korhan Berzeg kimdir? 52 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg kaç yaşında, nereli?

Korhan Berzeg kimdir? 52 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg kaç yaşında, nereli?

Korhan Berzeg 1940 yılında 'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı.

Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.

Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.

Korhan Berzeg kimdir? 52 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg kaç yaşında, nereli? - 1

52 GÜNDÜR KAYIP

Balıkesir’de köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’den 52 gündür haber alınamıyor.

Berzeg’in eşi Angela Berzeg, eşinin yerini bildiren kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini açıklamıştı.

Konan ödül sonrasında da Berzeg hakkında bir ihbar henüz gelmedi.

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