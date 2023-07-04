Korhan Berzeg'in kaybında son durum (Korhan Berzeg kimdir, bulundu mu?)

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi.Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.

YİNE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ



Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edildi. İddialar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Gönen Çayı'nın bulunduğu bölge üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekiplerin Gönen Çayı civarındaki arama çalışmaları sürüyor. KORHAN BERZEG KİMDİR?



Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.