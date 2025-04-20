Korku dolu anlar: Safari aracının tekerleği koptu, iş yerine daldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir safari aracının ön tekerleği fırlayınca kaza yaptı. Kopan diğer tekerlek de 100 metre ilerideki iş yerine girdi.
Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda turistleri safariye götüren Ali Kiraz idaresindeki araç, Ilıca Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun önüne geldiği sırada tekerleklerinden biri fırladı.
Kontrolün kaybolduğu safari aracı, yol kenarında park halindeki minibüse çarptı.
PANİK ANLARI
Çarpmanın etkisiyle safari aracının ön tekerleklerinden diğeri de koptu. Kopan tekerlek, 100 metre ileride turistik bir alışveriş merkezinin kapı camını kırıp, içeri girdi.
Yaralanan safari aracındaki Alman turistler Daniel Schoene ve Tiefert Czeskleda, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
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