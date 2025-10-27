Korku dolu anlar: Seyir halindeyken yanmaya başladı
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı.
Trafikte seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Etiketler :
- Türkiye
- Yurt Haber
- Hatay Hassa