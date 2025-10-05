Korkuluklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
Hatay'ın Payas ilçesinde demir korkuluğa sıkışıp mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Hatay'da mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Payas ilçesindeki Karşı Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesinde dolaşan bir köpek, demir korkuluklara sıkıştı.
Mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
- Etiketler :
- Hatay Payas
- İtfaiye
- Köpek