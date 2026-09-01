Korkuluklara tırmanan adam 3 saatte ikna edildi. Fransız kadın başından hiç ayrılmadı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kadınyarı Kanyonu’nda yaşandı. Kanyon kenarındaki korkulukların arkasına geçen Kemal U.’yu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, müzakereci de Kemal U. ile görüşmeye başladı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan Kemal U.’nun zaman zaman korkuluklarda tehlikeli hareketler yapması çevredekilere endişeli anlar yaşattı. Ekipler, Kemal U.’yu güvenli alana geçmesi için ikna etmeye çalışırken, bölgede toplanan vatandaşlar da çalışmaları takip etti.

Bu sırada olay yerinden geçen Fransız turist Nadia da Kemal U.’nun durumundan etkilenerek bölgede beklemeye başladı.

OLAYI GÖREN FRANSIZ TURİST 3 SAAT BEKLEDİ

O sırada bölgeden geçen Fransız turist kadın da olaya tanık oldu. Kemal U.'nun durumundan etkilenen turist kadın, bölgede beklemeye başladı. Kemal U'nun ikna olmadan olay yerinden ayrılmayacağını söyleyen turist kadın, kanyonun hemen yanındaki merdivenlerde oturup beklemeye başladı.

Yaklaşık 3 saat boyunca olay yerinde bekleyen ve zaman zaman Kemal U.'ya el sallayan Nadia isimli turist, şahsı bulunduğu yerden indirmek için kendisi de konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Uzun süren bekleyiş sırasında turist kadın, polisin çalışmalarını endişeli bakışlarla izlemeye devam etti.

“HER ŞEY YOLUNA GİRENE KADAR BURADAN AYRILMAYACAĞIM”

Olaydan çok etkilendiğini anlatan Fransız turist Nadia, "Yaklaşık iki saattir burada bekliyorum. Bu olay yaşanmadan önce onu ilk gören kişilerden biriydim. Çünkü intihar etmek istediğini düşündüm ve gitmek istemiyorum, otele geri dönmek istemiyorum. Sadece bu adama ne olacağını bilmek istiyorum. Çünkü bu durum beni çok üzüyor. Birçok kişi müdahale etmeye çalışıyor" dedi.

Kemal U. ile konuşarak yardımcı olmaya çalıştığını belirten Fransız turist, "Onunla konuşmaya çalıştım, yardımımı teklif ettim ama kimseyi dinlemek istemiyor. Ruhsal durumu normal değil gibi görünüyor. Bu yüzden üzgünüm. Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım. Bütün gece burada bunu bekliyorum. İnşallah her şey onun için iyi olur ve bir psikiyatri merkezine götürülür. Her şey yoluna girene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

İNDİĞİNİ GÖRÜNCE HEMEN YANINA GİTTİ

Yaklaşık 3 saat sonra ikna olan Kemal U. polis ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.

Tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere ambulansa götürüleceği sırada Fransız turist de Kemal U.'nun yanına giderek durumunu sordu.

Şahıs, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.