Korkunç iddia: "Eşim kendini bıçakladı" diyen koca tutuklandı

Olay, S.C.'nin polis merkezine giderek eşi A.C.'nin önce kendisine bıçak doğrulttuğunu, ardından da aynı bıçağı kendi kalbine sapladığını söylemesiyle başladı. S.C.'nin ifadesi üzerine, kavganın yaşandığı eve giden polis ekipleri, mutfakta A.C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Soruşturma sonucu olayın intihar değil cinayet olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.C., tutuklandı.

KOMŞUSU: CİNAYETİ DUYDUM



Olayla ilgili konuşan komşu Dilber Demirci ise S.C.'nin iddialarına inanmadığını belirtti: “Kocasının eşini bıçaklayarak öldürdüğünü duydum. Kadın, ölmeden bir gün önce eşinden şiddet gördüğü için darp raporu almış. Zaten uzun süredir kanser hastasıydı ve komşularına eşiyle aralarının kötü olduğunu anlatırdı. Olay günü adamın oldukça öfkeli olduğunu, evin her yerini kapattığını söylediler. Bence saldırgan eşin söyledikleri yalan. Duyduğuma göre, ‘Bana bıçakla saldırdı, ben de kendimi savundum’ demiş."