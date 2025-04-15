Korkunç ihbar: Üzerinden geçmiş olabilirim

Gece saat 22.00 sularında Doğubeyazıt'tan İzmir'e giden 34 JB 2069 plakalı yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 km kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı.



Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı aradı. Bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği belirterek kendini ihbar etti.



Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri tarafından durdurularak inceleme altına alındı, araçta çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı.



Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı. Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor.