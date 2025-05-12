Korkunç işkence! Tahta kaşıklı cinsel saldırı davasında karar çıktı

Zonguldak'ta kan donduran tahta kaşıklı işkence davasında mahkeme kararını açıkladı. Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., 2 yıl önce nisan ayında dahil olduğunu iddia ettiği uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattığı gerekçesiyle çete üyelerinden işkence gördüğünü söyleyerek polise sığındı. TAHTA KAŞIKLA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDULAR Ali S.K., uyuşturucu çetesi üyesi olduğunu iddia ettiği kişilerin tahta kaşıkla cinsel saldırısına ve işkencelerine maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ali S.K.'nin, ifadeleri doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sekiz kişiden Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere (27) ve Mehmet Can Arslaner tutuklandı. Üç kişi savcılık ifadesinin ardından, Hakan C. (38) ve Ferdi O. (38) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Küçükdere, Samet Küçükdere, Mehmet Can Arslaner, Hakan C., Ferdi O. ve Yusuf A. (42) hakkında iddianame hazırladı. Altı kişi hakkında uyuşturucu çetesi olduklarına dair yeterli değil bulunamazken, şüphelilerin birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından yargılanmaları istendi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanıkların yargılamasına geçen yıl Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yargılama sürecinde Samet Küçükdere tahliye edildi. Sekizinci duruşması görülen davada, sanıklardan Hakan C. ve avukatlar salonda hazır bulunurken, diğerleri ise SEGBİS ile bağlandı.

İŞKENCENİN VİDEOSU İZLETİLDİ Duruşmada, Ayhan Küçükdere'nin telefonundan olaya ilişkin video kaydı izlendi. Ayhan Küçükdere, videodaki sesin kendisine ait olmadığını savunurken, oğlu S.K., "Ali S.K. ile konuşan ses babam Ayhan'ın sesine benzemektedir. Bu video sırasında ben yoktum." dedi. Mahkeme tarafından duyulan sesin Ayhan Küçükdere'ye ait olduğu tespit edildi. Son sözleri sorulan sanıkların hepsi beraatlerini talep ederken, Mehmet Can Aslaner, "Tahliyemi talep ederim. Ben suç işledim, beraatimi talep edemem." diye konuştu.