Korkunç ölüm: Denize atlarken boynu kırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize balıklama atladığı sırada suyun sığ olmasından dolayı dibe çakılan profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyesi Naim Sıdra'nın boynu kırıldı. Sıdra, 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Gündoğan Mahallesi'nde 17 Temmuz'da profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, denize balıklama atladı.
Sığ suda başını yere çarpan Sıdra, hareketsiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sıdra'yı Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı.
Yapılan kontrollerinde boynunda kırık tespit edilen Sıdra, ileri bir tedavi için ambulansla İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.
18 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Hastanede tedavisi süren Naim Sıdra, önceki gün hayatını kaybetti.
Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.
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