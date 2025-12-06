Korkut İlçe Jandarma Komutanı Kablan, silah kazasında hayatını kaybetti
06.12.2025 21:41
Son Güncelleme: 06.12.2025 21:43
DHA
Muş'ta Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, bakımını yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Muş'ta Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne götürülen Üsteğmen Kablan’ın cenazesi, işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.
Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Kablan’ın öz geçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Üsteğmen Kablan’ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum’a uğurlandı.
Üsteğmen Ali Kablan evli ve bir çocuk babasıydı.
Törene Vali Avni Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kent protokolü, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.