Korkutan çatı yangını

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Korkutan çatı yangını

Yemişlik Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Korkutan çatı yangını - 1

Ekipler, yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Binanın çatısında büyük zarara yola açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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